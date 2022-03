A dos días de la muerte de Gerardo Rozín, la desconsolada despedida de Carmela Bárbaro al padre de su hija

Este domingo, a dos días de la muerte de Gerardo Rozín, Carmela Bárbaro, expareja del querido conductor y madre de una hija que tuvieron en común, compartió a través de su cuenta de Instagram una desconsolada despedida.

Elena, la niña fruto de la relación entre Gerardo Rozín y Carmela Bárbaro nació en 2011, y más allá de que la pareja terminó su relación en 2014, siempre mantuvieron un trato muy cordial y cercano para priorizar a su hija.

Tras el velatorio de Rozín, Bárbaro eligió Instagram compartió unas sentidas palabras para quien fue durante un tiempo su compañero de vida.

Con una postal de un cumpleaños de Elena, la hija de la periodista y el conductro, la panelista de Momento D (El Trece) escribió: “¿Cómo se elige una foto?¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, expresó desconsolada Carmela Bárbaro.

La postal que eligió Carmela Bárbaro para despedir a Gerardo Rozín.

Luego, la expareja de Gerardo Rozín agradeció las muestas de afecto de los allegados y seguidores del líder de La Peña de Morfi. “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, aseguró la comunicadora.

Recordemos que tanto el conductor como su entorno decidieron que su enfermedad no se transitara bajo la exposición pública, sino desde el resguardo de la intimidad junto a sus seres más queridos.