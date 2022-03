¡Con amenaza y todo! Los fuertes audios de la mamá de Jorge Ibáñez para su hija: "Y ojo con..."

Ya pasaron ocho años de la muerte del icónico modisto y diseñador Jorge Ibáñez, un verdadero referente de la moda en nuestro país, que nos posicionó internacionalmente y que siempre fue muy querido en el mundo del espectáculo.

Tras su fallecimiento las cosas no fueron fácil para su familia. Su mamá, Mabel, quedó a cargo de su legado y comenzó una batalla campal con su hermana, Alejandra Ibáñez, por su herencia y la del padre de ambos.

La lucha por los bienes que dejó Jorge Ibáñez no deja de sumar capítulos. Madre e hija se enfrentaron en la justicia porque Alejandra no quiere que su madre siga administrando los bienes familiares, declarando que tiene "insania".

Ahora, salió a la luz un nuevo video que deja en evidencia la fuerte pelea que protagonizaron Mabel y la hermana del diseñador, que actualmente reside en Colombia junto a su marido y sus hijos. Pero lo más impactante del material no son las imágenes sino los audios que se filtraron y que datan de después de esa pelea.

A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en la pantalla de América TV, fue el encargado de mostrar esta fuerte discusión que demuestran los audios que la madre de Jorge Ibáñez le envió a su hija: “Sé que me estás llamando y también sé de los mensajes. Te lo voy a decir por última vez y lo digo bien, bien enojada. No me llames más, no tengo nada que hablar con ustedes”.

“Te prohíbo que hables de mí diciendo que estoy perdida. No sigas llamándome ni a mí, ni a nadie. Que no me entere que seguís diciendo que estoy perdida. Si me entero, prepárate para una demanda”, continuó el mensaje para su hija.

Hace algún tiempo atrás, en el mismo programa Débora D’Amato reveló que Alejandra Ibáñez estaba siendo manipulada por ´Tía Sarita´, un hombre que era muy amigo del diseñador y que terminó en una muy mala relación con él.

Con respecto a eso, en uno de los audios un poco más subido de tono se escucha decir a Mabel: “A mí nadie me manda, nadie. Ni siquiera pudo mi marido porque bien que quería sacarme de casa cuando ustedes eran chicos y ahí sí se quedaban todos culu para arriba porque los iba a dejar sin nada a propósito, ¡y lo defendí con uñas y dientes, para que sepas! Que tu hija no ande diciendo que mi marido no me quería, que a ella eso no le incumbe”.

“¡Estudiá leyes! La mitad de mi marido es mía ¡Mía! Acá y en la China. Así que no seas hipócrita haciéndote la buenita con todos y no me saques la gente diciendo mentiras, como esta mujer que la tuviste trabajando acá como espía y yo me avivé. Me avivé y sabés cómo le tendí una trampa y así cayó”, continúa diciendo muy furiosa la mujer, dado que la disputa también es por la herencia de su marido y padre de Jorge y Alejandra.

El último de los mensajes es el más fuerte de todos y con un tono amenazante: “Los hipócritas, los maleducados y los hijos de put… van a terminar mal conmigo porque yo soy dura. Soy dura con los que han sido duros conmigo. Y ojo con venir a la Argentina, porque no sé si van a salir ¡Ojo!”.