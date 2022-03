Telefe despidió a Gerardo Rozín con un emotivo video

Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años de edad. La noticia fue confirmada por la representante de prensa de Telefe, Sol Tomaselli. "Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia", expresó en un mensaje.

Desde el canal, habían advertido sobre el estado de salud del periodista rosarino. "Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Les pedimos a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", manifestaron a través de un comunicado.

Por esta razón, desde el canal se tomó la decisión de frenar el esperado debut de La Peña de Morfi. el conductor tenía pensado regresar el próximo domingo al frente del programa que conduce junto a Jésica Cirio e Iván de Pineda, que fue convocado para sumarse a esta temporada. Sin embargo, el estado de salud del conductor no mejoró y se decidió no estrenar hasta nuevo aviso.

Tras la triste noticia de su fallecimiento, el canal publicó un emotivo video para despedir al periodista. "Hasta siempre, Gerardo. Gracias por tantos años juntos. Por tu generosidad y sensibilidad que han dejado una huella eterna en todos nosotros. Gracias por venir", expresaron junto a un compilado de imágenes.

En diciembre de 2021, en el último programa de La Peña, Gerardo tomó la copa y brindó junto a Cirio, en lo que se transformó en una hermosa postal de despedida de todos sus televidentes.

"Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo", comenzó diciendo el pasado 27 de diciembre.

"No digo ni que esté bien, ni que esté mal. Pero eso que hacemos nosotros nos llena de orgullo y nos da felicidad. Yo brindo por todo lo que dije y, por sobre todo, por la música. Lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos, nos va a reencontrar el año que viene y nos permite decirles a ustedes, gracias por estar todos los años", terminó.