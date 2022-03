Julieta Prandi no pudo contener las lágrimas al recordar a Gerardo Rozín

La muerte de Gerardo Rozín conmocionó por completo al mundo del espectáculo. Las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor y agradecimiento al periodista, conductor y productor rosarino de 51 años.

Muchos de sus amigos, familiares y colegas se acercaron esta mañana a la sala velatoria ubicada en el barrio porteño de Almagro para darle el último adiós. La ceremonia se realizó de manera privada y no se permitió el ingreso de la prensa del público.

A las 15 horas, trasladaron su cuerpo hacia Rosario, su ciudad natal. Por su parte, mañana domingo se realizará el entierro en el Cementerio Israelita de Rosario, donde también se encuentra su madre.

Una de las famosas que estuvo presente fue Julieta Prandi, quien trabajó al aire con Rozín en el ciclo Gracias por venir, gracias por estar, Telefe, y actualmente al frente de Es por ahí, América Tv, producido por Rozín.

"Nos enseñó mucho. Tuve el privilegio de ser su alumna. Era un gran productor, gran periodista, gran persona y gran compañero. En todo lo que hago lo escucho", comenzó diciendo ante los medios presentes la modelo visiblemente emocionada

"Estaba en mi casa y comenzó a sonar el teléfono. Aunque, todos los que lo conocíamos sabíamos que esto podía pasar pronto, nunca estás esperando la noticia", recordó sobre cómo se enteró de la triste noticia.

"Por teléfono y por mensajes hablábamos. No llegué a verlo porque él ya no quería y estaba metido en su casa, con medicación y con cuidados", reveló sobre las últimas charlas que mantuvieron. Al respecto, añadió: "Hasta hace menos de un mes estaba mirando el minuto a minuto de Es por ahí, que es de él el programa. Y siempre estuvo en cada cosita, no podía evitarlo. Él ya quería volver a la conducción, estaba en su esencia, nació para esto. Estaba feliz".

La muerte de Gerado Rozín

Rozín nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario. Tenía dos hijos, Elena, de su matrimonio con Carmela Bárbaro, y Pedro, fruto de la relación que mantuvo con Mariana Basualdo.

Fue periodista, productor y presentador de radio y televisión. Trabajó como productor de Sábado bus, Hora clave y Georgina y vos. Condujo el programa Tres poderes, junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro. Hasta 2008 estuvo al frente de 23 minutos en C5N. También formó parte esencial de ciclos como Gracias por venir, gracias por estar, Morfi y La Peña de Morfi.