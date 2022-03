El motivo por el que Jana Maradona se quedó afuera de la emblemática foto familiar

Hace algunas horas trascendió una postal que Diego Maradona jamás habría logrado en vida. Claudia Villafañe y Verónica Ojeda junto a Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando posaron juntos, sentados alrededor de un sofá como escenario.

El motivo de la particular fotografía es mucho más profundo que la imagen en sí. A más de un año del fallecimiento del ídolo futbolístico, la causa de su muerte aún continúa en investigación y su familia aprovechó lo que significa un retrato tan especial para enviar un fuerte comunicado.

“Nuestra intención y la de nuestros abogados fue averiguar que sucedió en la vida de nuestro Padre en el último tiempo de su vida, LA VERDAD DE SU FINAL. También, SABER LA VERDAD de las acciones de su entorno, quién lo rodeo y aisló los últimos años de su vida,. (probablemente abandonándolo al final a su suerte), vaciando su patrimonio y haciéndose millonarios de la noche a la mañana”, dice aquel comunicado que apunta contra los imputados en la muerte de Diego Maradona.

Luego agregan: “Así también queremos que se aclare, quién es cada cual en esta historia y que por fin el mundo entero sepa con certeza, quiénes somos los titulares de resguardar y proteger el legado de nuestro Padre, a fin de no tener duda alguna sobre con quienes hablar y en quienes confiar”.

Noticias Relacionadas El gesto inédito de Claudia Villafañe y Verónica Ojeda para reclamar la herencia de Maradona

Si bien el largo escrito continúa, el sentido es claro: pedir justicia. Además, allí acusan que al astro se le suministró fármacos, alcohol y estupefacientes para tenerlo manipulado psicológicamente en sus últimos días.

Pero lo que más llamó la atención en torno a toda esta movida fue la ausencia de Jana Maradona, quien no posó junto a sus hermanos y ex parejas de su padre. Más allá de que es lógico que Diego Junior no esté presente dado que no reside en el país, pero si lo estaba su firma en el documento presentado.

El administrador de la herencia de Maradona habló con varios medios y reveló de la ausencia de la joven en la postal. ”No hay ningún problema, Jana adhiere a todo el comunicado", confió Sebastián Baglietto.

"De hecho, ahora lo está firmando. Fue un tema logístico que ayer no haya podido estar, ya que estaba en otro lugar. Igual que Junior, que tampoco estuvo porque está en Italia, pero que adhirió y firmó”, sumó luego.

Para desmentir algún tipo de diferencias entre los hijos y herederos de Diego Maradona, Baglietto aseguró: "Están todos absolutamente de acuerdo. No hay ningún tipo de grieta, problema ni discusión con relación a todo esto que hacen los herederos”.