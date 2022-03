El enojo de Lizy Tagliani con su ex después de la nota que le dio a LAM: "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en..."

Hace poco más de un mes, Lizy Tagliani confirmó que terminó su historia de amor con Leo Alturria, quien fuera su novio por más de dos años. Desde ese momento se habló de terceras personas, y él dejó ver algunas situaciones que no le gustaron. Lizy dio la cara, no explicó mucho, pero ahora fue el portero el que dijo lo suyo.

“Con Lizy seguimos hablando y hemos ido a cenar muchas veces. La gente empezó a opinar mucho, los seguidores de ella. Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban”, explicó en LAM, en la noche del jueves 10 de marzo.

“Estuve casi dos años con ella. Salía de la mano sin ningún prejuicio, nos besábamos en la calle y la gente nos miraba, nos adoraba. Éramos una pareja bien, pero pasaron cosas y se termina en algún momento. La verdad es que entendí la situación, no me enojé con ella, pero corté la relación”, afirmó.

“Prefiero terminar así, bien, antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con otra persona o no. Pero antes prefiero dejarle el camino libre”, contó sobre la histriónica conductora que suele mover por Buenos Aires en colectivo.

“Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, terminó, entre otras frases.

La que tomó el guante en la mañana de este viernes 11 fue la mismísima Lizy, quien subió a sus redes sociales un posteo en el que deja en claro que está en desacuerdo con muchas de las cosas que dijo Alturria. Y lo acusó de ser un “manipulador serial”.

"Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad", dijo Lizy, en un posteo en su cuenta de Instagram personal.

Lo cierto es que la historia entre los dos está picante. Fuentes cercanas a Lizy hablan de “su amor por Leo, pero estas cosas le dolieron. Lizy es tal cual se muestra. Le pasan cosas, pero esto creo que fue el final”, argumentaron quienes viven el día a día con la genial conductora de Telefe.