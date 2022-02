No voy en tren, voy en... ¡El sorpresivo viaje de Lizy Tagliani en el 130!

Una gran mayoría cree que cuando un personaje prueba el mundo de la fama, una vida cargada de lujos y ciertas comedidas vienen como consecuencia. Pero Lizy Tagliani demostró que no es así y que no se escapa de sus orígenes.

La artista la rompe en la televisión, se destaca en teatro y es una figura muy importante de la radio. Cada una de sus aventuras dentro del ambiente artístico le permitirían costear ciertas comodidades, sin embargo en algunas ocasiones decide evitarlas.

Por esa razón, hace algunos días atrás Lizy Tagliani compartió en sus redes sociales algo que forma parte de su rutina. La conductora mostró cómo viaja en el 130, el colectivo en el cual es una pasajera frecuente.

“Aguante el 130”, escribió junto a la postal de aquella línea que sale desde la Boca, recorre todo el bajo y sigue por la zona de los lagos de Palermo hasta Vicente López.

Sin embargo, la postal desde el “bondi” no fue muy bien recibida por algunos de sus seguidores. Una usuaria escribió: “¿Por qué sacarse fotos así? Ni que fuera un acontecimiento épico para un riquillo”. Ante tal comentario, otra salió en defensa de la humorista y le respondió: “¿Riquillo? Jaja Lizy es como todos nosotros y si a ella le gusta sacarse fotos en el 130, ¿cuál es tu problema, negri?”

Otro seguidor le envió un mensaje privado luego de que ella compartiera aquella imagen y confirmó que la conductora es una habitual pasajera de la línea: “Buenas tardes, Lizy. Qué loco, te acabo de ver en el colectivo. Y entro a tu Instagram y veo que subiste una foto. A mí me dio cosa pedirte una foto, qué boludo, capaz que no querías que nadie sepa. Me animé a preguntarle al chofer, y me dijo que sí, que siempre viajás en el 130”.

No es sorpresiva la actitud de Lizy Tagliani, quien en más de una oportunidad recordó sus orígenes humildes. Razón por cual hoy es una de las figuras más queridas del ambiente artístico, dado que no se olvida de dónde viene y todo el camino que construyó a pulmón.

“Me daba vergüenza ser muy pobre en un momento. Y no tanto ser pobre, sino mi mamá me daba vergüenza. Que es una de las cosas que más me angustia de grande”, confió invitada en el 2020 a PH, Podemos Hablar (Telefe).