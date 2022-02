Lizy Tagliani estalló de furia con un seguidor que la acusó de no pagarle un trabajo

Lizy Tagliani es una de las famosas que mantiene un fluido vínculo en las redes sociales con sus seguidores. Es más, también ocupa parte de su tiempo en responderle a los "haters". En este sentido, en las últimas horas decidió responderles a un usuario que la acusó de no pagarle un trabajo.

Todo comenzó cuando la conductora de Trato Hecho contó cuál fue el primer Whatsapp que recibió para el Día de los Enamorados. "Mi primer mensaje de San Valentín, gracias Ale, la pileta esta bárbara, yo también los amo. Feliz día de los enamorados jajajjajajaja", escribió en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, sumó el mensaje que recibió: "Buen día Lizy, disculpá la molestia. Te quería recordar que se cumplió el mes, el monto es $5600. Abrazo". Entre la cantidad de mensajes que recibió, hubo uno en particular que indignó a la conductora. "¿Por qué será que a los que tienen guita siempre hay que recordarles lo que deben?".

Furiosa, le respondió: "1: No sabés mi situación económica, 2: Tengo un arreglo de pagar cada 8 trabajos, que serían dos días por semana, y esto puede ser a los 20 días al mes o al mes y medio, depende las necesidades de la pileta y de sus tiempos. No es un mes ni un día fijo, salame".

Recordemos que esta no es la primera vez que Lizy le responde a un seguidor que la critica. "Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’. ‘¿Te fuiste a hacer ver la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés", lanzó picante sin mencionar el destinatario del mensaje.

"Ja, ja, ja. La próstata. Me acordé de que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo", finalizó con humor Tagliani.