Dieron a conocer cómo era el pacto secreto que tenía Romina Pereiro con Morena Rial

Desde hace una semana, en la tevé argentina, el gran tema es la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro. A pesar que él intentó bajarle los decibeles al conflicto, desde la tele se dieron mil nombres de terceras en discordia y situaciones muy poco favorables para el ex Intrusos.

Así todo se puso más denso, y la propia Romina terminó internada en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo en medio de un pico de estrés (a las 24 horas le dieron el alta y "se pudo ir a su casa, donde permanece en busca de algo de paz", dicen sus amigos).

Las separaciones de Rial siempre tienen sus consecuencias, sobre todo para él y quienes lo acompañan en el día a día fuera de cámara. Esta vez, los que salieron más lastimados fueron el propio ex conductor de Intrusos y Romina Pereiro, su ex pareja. Pero algunas esquirlas le llegaron a Morena Rial, su hija.

Se sabe que la chica, que en el verano probó con vivir en Córdoba, no tiene un buen historial con las ex parejas de Jorge Rial, y en LAM charlaron del tema y contaron detalles no sabidos de la historia con Pereiro y sus hijas. ¡Caliente!

En medio de un debate por la figura del conductor, Ángel De Brito le consultó a Pia Shaw por la relación que tenía la influencer con su madre política, con la que el periodista pasó más de cuatro años. Cabe recordar que, a excepción de la Niña Loly, Morena siempre tuvo conflictos con las parejas del presentador.

"Salvo con Loly que se llevaba muy bien, con las otras fue pésimo", mencionó el conductor del nuevo programa de América. Shaw sumó información: "Mala no. Tiene un trato cordial, el hijo de Morena pasaba mucho tiempo con Jorge y Romina". Ante la falta de definiciones, De Brito aportó: "Romina es muy distinta a Agustina Kampfer".

Y allí llegó el comentario que tituló esta nota. ¿Cómo era el pacto? "Por pedido de Jorge, el hijo de Morena se quedaba a dormir en la mansión de Belgrano dos o tres veces por semana. Y eso los ponía a todos contentos", dijeron.

En pleno escándalo mediático de su padre, el periodista Juan Etchegoyen informó que More Rial está comenzando un romance con Alejandro Cipolla, su abogado con el que trabaja hace varios años. Si bien ambos ya habían negado los rumores de romance, parecería que esta vez va en serio.

Por la tarde, la propia Morena saltó a criticar a los periodistas y defender a su papá en medio de todo el lío: "¿A cuántas personas que golpean a tu papá él habrá ayudado?". Esa simple pregunta provocó una repuesta tajante, con una foto muy descriptiva de su ira, por lo que More gritó: "Ya quisieran ser como él. Años luz les falta. Manga de imbéciles. Si no fuera por mi papá no sería quienes son".