Dalma Maradona contó por qué tiene mala relación con su hermano Dieguito Fernando: "Con Ojeda es..."

La historia de los Maradona es una bomba que está a punto de explotar todo el tiempo. Así, desde hace años. Por la razón que sea, la familia del exjugador de fútbol fallecido hace un tiempo siempre tiene algo por qué discutir frente a las cámaras de televisión o de manera privada.

El culpable, en su momento, casi siempre era el propio Diego. “No sumaba. Intentaba, pero hasta ahí. Era como que le gustaba vivir en el peligro”, dicen algunas fuentes. Pero ahora se podría señalar a varias personas: “Todos tiran para su lugar y pocos se preocupan por el bien común”, insiste una persona que conoce a la familia.

La foto que se pudo ver en la jornada del jueves 10 de marzo no dejó tranquilos a muchos, aunque por primera vez se dio la postal que Diego Maradona soñó, con casi todos sus hijos juntos y en busca de la verdad por la muerte de su papá y en contra de Matías Morla.

En una charla con Intrusos, en tanto, Dalma Maradona contó las razones de su pelea con Verónica Ojeda y por qué no tiene relación con Dieguito Fernando, el hijo más chico que dejó su padre en el mundo. "¿Compartirías un palco con Verónica Ojeda, con tu hermanito, tu hermana?", le preguntaron.

Todo esto se dio tras una disputa mediática por el histórico lugar en la cancha de Boca, donde se supone que Dalma y Gianinna no dejan ingresar a los demás miembros de la familia. "Esto tiene que ver con algo que ella dijo, que no le interesa para nada esa situación. Yo lo respeto un montón y prefiero dejarlo ahí", contestó.

"¿Intentaste hablar con tu hermanito y se te negó la comunicación?", quiso saber el histórico notero de América. "No, yo no, porque yo con ella no hablé nunca. Nunca me llevé bien. Gianinna lo intentó de muchas maneras, y no tuvo éxito", describió sobre la relación que tienen con la mujer de su papá.

"Ahora que decidimos hablar por temas lamentables. Es una decisión no tener relación con mis hermanos, Dieguito, Diego Jr. y Jana", explicó Dalma, horas antes de posar por primera vez con Dieguito Fernando en la foto familiar con la que exigen justicia por Diego Maradona.

¡Alto escándalo el que sigue viviendo el clan! ¿O no?