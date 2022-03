Tenso cruce en vivo entre Carmen Barbieri y Graciela Alfano

Este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece), Carmen Barbieri fue interceptada por los conductores del ciclo en los pasillos del canal y allí se vivió un tenso cruce en vivo con la panelista Graciela Alfano.

“¿Estas indignada con nosotros?”, le preguntaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. A lo que Carmen Barbieri respondió:“Nooo, son dos atorrantes divinos ustedes. Odio la injusticia y me engancho pero no me enojo. Esto me parece injusto, por ejemplo”, bromeó sobre el hecho de que la hayan encontrado en los pasillos sin aviso.

Luego, Carmen Barbieri se refirió a algunas cosas que dijeron sobre ella en el programa y apuntó contra Graciela Alfano. “Me empezaron a matar de entrada. Después la Alfano que dice que salí con Alé. No lo toco ni con una caña de pescar, somos como hermanos”, aclaró.

Alfano no se quedó callada y exclamó: “Mentira! Nosotras éramos compañeras en el Bailando... y vos decidiste llevarlo a trabajar a tu revista y no me dijiste nada. Este se iba a hablar con vos a un locutorio y mi empleada un día paseando al perro lo vio”.

“Vos te lo querías llevar a Nueva York y yo quería que esté en mi revista”, contestó Barbieri. “Bueno, pero era mi marido. El código dice que vos me tenías que avisar a mí. Decían que yo no quería que trabaje cuando yo lo hice entrar en el Bailando, lo hice entrar a Fifty Fifty con Faroni. ¿Por qué no me lo dijiste a mí?”, interpeló Alfano.

En ese momento, los conductores decidieron cambiar de tema, y poco después le preguntaron a Carmen Barbieri si está de novia. “No tengo nada”, respondió escueta la actriz, que luego se despidió de Lussich con dos picos.