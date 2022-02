Susana Roccasalvo salió a hablar tras ser involucrada amorosamente con Alberto Martín

Susana Roccasalvo aprovechó este fin de semana para hablar de los rumores amorosos que la involucran con Alberto Martín. Fue gracias a Daniel Gómez Rinaldi, su compañero de Implacables (El Nueves), quien le consultó: "¿Qué pasó con vos y Alberto Martín? Estuviste en la semana en todas partes".

Entre risas, ella comenzó diciendo: "¡Sos un amigazo! De paso voy a aclararlo…porque antes en los canales cuidaban a las figuras, pero el domingo a la noche veo en el Instagram del Nueve, muchas gracias a la gente que maneja eso... Veo ‘el apriete de Alberto Martín a Roccasalvo'".

Y continuó: "Me han llamado en la semana la gente de ‘Bendita’. Un día yo estaba comiendo y mi hija me manda una captura y me avisa que estaba en el programa de Beto Casella. Bueno, a ver, este programa, como todos los de espectáculo, hacemos hincapié en la parte que más le gusta al público, que es la parte privada de los actores".

Luego, sobre el actor, precisó: "Alberto estuvo más cuarenta años enamorado de su mujer, con diez años de un padecimiento brutal de la salud de ella y le está costando… está llegando casi a los tres años de duelo".

Alberto Martín

"Por eso todos lo que lo conocemos hace tanto tiempo, lo incentivamos y lo chicaneamos con alguna novia, pero el señor tiene muchos años de oficio.. y me chicaneó a mí", agregó.

Para finalizar, remató: "Me han llamado de muchos portales, pero no, este es un programa donde se habla de los famosos, no de la conductora ¡Además, la conductora no estaría tan sola! Lo digo para que los colegas que me siguen mandando mensajitos se queden tranquilos".