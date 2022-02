Florencia Peña y el nuevo dato sobre el final de su programa en Telefe

Desde que Florencia Peña anunció su salida de Flor de Equipo, el ciclo que encabeza en Telefe, todas las miradas se posaron sobre ella. Hubo muchos que salieron a opinar y se especuló demasiado sobre los motivos de la repentina decisión de la actriz. A comienzos de enero, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se sinceró con sus fanáticos.

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor De Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", indicó.

Flor de Equipo

Y agregó: "Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo".

Ahora, al parecer, las cosas cambiaron y Peña continuará un tiempo más al aire del canal de las tres bochas. El pasado fin de semana, Implacables, el ciclo que encabeza Susana Roccasalvo en El Nueve, entrevistó a la actriz y sobre su destino en la TV, dijo: "Sigo un mes más, me iba a ir ahora pero sigo hasta marzo".

"Me parece que es lo mejor para todos. Me iba a ir de vacaciones en febrero pero las pospuse. Mi equipo sabe qué hay cosas que necesito como artista y que bueno, tienen que ver con los tiempos y me los llevo en el corazón porque son hermosos", explicó.

Acerca de su partida, manifestó: "Todo lo de mi salida fue consensuado, ellos me preguntaron qué quería hacer y yo entendí que los mejor era terminar bien, me refiero al mes. Porque yo me iba a ir el cuatro, así que es mejor así".