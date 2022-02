Dalma Maradona anunció que está embarazada y reveló el nombre elegido para su hija

Dalma Maradona anunció este lunes en Radio Metro que está embarazada, y además reveló el nombre que eligieron con su marido para la segunda hija que tendrán juntos.

La hija del Diez sorprendió a sus compañeros del ciclo radial Un día perfecto. “¿Puedo decir algo? Estuve hablando con Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él... Quiero contarles que estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que contar acá. ¡Abrácenme!”, reveló Dalma Maradona.

Luego, la actriz detalló: “Mi mamá lo sabe, obvio, y Gianinna también, pero nadie más. A Roma le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’ y ella respondió ‘ya sé'. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ‘un bebé'. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”.

El momento del gran anuncio de Dalma Maradona.

Además, Dalma contó: "Estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles y hacer todo un rally de 8 a 8 [por la serie documental que realiza para Discovery Latin America]. Me sentí mal, tremendo, algunas veces me mareaba un poco”.

Pero no todo terminó en el anuncio de embarazo, Dalma Maradona detalló: “Es nena, se va a llamar Azul... Todas las primicias las digo acá. Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica. La última con toda la felicidad del mundo, recontra buscada”, enfatizó descartando la idea de buscar el varón tal como le sugirieron sus compañeros en la radio.

Sobre la elección del nombre de la niña, Dalma explicó: “Cuando yo quedé embarazada de Roma no tuvimos nombre hasta la semana que nació. Había opciones, pero no nos decidíamos, y Roma no estaba en esas opciones. Andrés me hizo acordar de una charla que tuvimos una vez, sin ser novios, en donde le dije que el día que fuese mamá mi hija se iba a llamar Roma. Él se acordaba de eso, así que dijimos ‘es Roma’”.

Finalmente, Dalma Maradona confesó: “Ahora como me empecé a sentir mal, muy diferente al embarazo de Roma, dije seguro que es un varón. Decíamos: ‘Es un varón, pensemos, qué lástima porque de nena tenemos y es Azul, pero tenemos que pensar de varón’. Cuando me dicen es nena, listo, ya teníamos el nombre”.