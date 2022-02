Así fue el día que Pampita empatizó con Noelia Marzol y le brindó todo su apoyo

En mayo de 2021, Noelia Marzol y Ramiro Arias trajeron al mundo al pequeño Donatello. El bebé nació en la 34° semana de gestación y por lo tanto, debió pasar sus primeros días de vida en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi. "Él estuvo muy grave. Especularon que había sido porque yo hice actividad física y recibí mucha agresión en las redes. Mi bebé fue prematuro. Si no hubiéramos estado en la neo, hoy no lo podríamos contar", contó ella tiempo atrás.

Ahora, la bailarina brindó una entrevista a La Once Diez y no pudo evitar recordar aquél momento que la marcó a fuego y también, el gran apoyo que recibió, sin esperarlo, de una figura del ambiente. Fue Pampita quien empatizó con ella y se comunicó para llevarle tranquilidad.

"Ella me habló con muchísimo cariño también desde su experiencia, desde lo que había pasado como mamá. Más allá de la creencia personal de cada una, empatizamos desde el dolor que una madre puede sentir respecto a lo que le puede pasar a un hijo", contó al aire.

Pampita

Y continuó: "En algún punto, es similar; obviamente, lo de Pampita fue muy fuerte. Nos comunicamos desde ese lugar: desde la empatía del dolor que podríamos haber sentido".

Noelia Marzol, Ramiro Arias y Donatello

"Lloramos juntas", reveló y se mostró muy agradecida con el gesto de la modelo. "Estuvo bueno porque sentí que entendía desde qué lugar, desde dónde nace el padecimiento. Yo le hablaba a mi mamá, que tiene mucha experiencia pero nunca pasó algo similar, entonces por ahí no sentía la misma contención. No digo que de parte de mi familia no la tuve, pero fue muy linda esa charla. La verdad que me hizo muy bien".