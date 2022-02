Quién es el músico que conquistó a Angela Leiva en Carlos Paz

Angela Leiva se separó a mediados de año y hasta su desembarco en Villa Carlos Paz estuvo dedicada a las grabaciones de la 1-5/18, la ficción de las noches de El 13 que está por llegar a su fin. Pero al parecer se hizo su tiempito para profundizar el vínculo con uno de sus músicos. Y ya se habla de un fuerte romance en la ciudad más populosa de Córdoba.

Angela está disfrutando de su nueva vida tras su primera experiencia como actriz en la novela de Pol-Ka mientras termina de dejar atrás un tortuoso pasado con una pareja con la que compartió muchos años y ejercía sobre ella violencia psicológica y económica.

Y aunque "probó suerte" con una pareja con quien compartieron hasta mediados del 2021, ahora Leiva, después de algunos meses de soledad, estaría volviendo a empezar en materia de amores. En Intrusos en el espectáculo, por América, contaron que la artista tendría una relación cercana con uno de los integrantes de su banda.

Se trata de Gabriel Mikelovich, quien toca la konga y mantiene un risueño acercamiento con Angela. Y aunque la versión se instaló, quizá por prudencia, por ahora ella elige mantener la calma a la hora de hablar de su supuesto enamorado. "No tengo novio. Tengo muchos músicos y estoy rodeada de muchos hombres...", contestó Leiva.

En el programa conducido por Flor De La V, tras encontrarse con la pregunta sobre qué la une con Gabriel, en vivo, dijeron que aunque ella lo mienta es posta la información que maneja Pablo Layus desde Córdoba.

"Con Esteban no hay nada y no hubo nada, tampoco. Me va a empezar a cobrar de las veces que lo nombro", aclaró Angela, sobre las versiones de romance con Lamothe, su compañero de tira, que inició un romance con la comediante Charo López.

"A mi me salvó mi deseo por la música y por el cantar. Cuando decido terminar una relación, me prioricé como mujer. Quería enamorarme. Y si tenía que empezar de cero con mi música porque eso es lo que me hacía creer, que yo no iba a existir más, que todos esos años en los que yo había trabajado arduamente, iban a desaparecer", reflexionó Leiva, sobre el cambio que hizo en su carrera.

"Era violencia psicológica y violencia económica. Pero hoy lo cuento desde un lugar de resiliencia y esa es la parte que más me gusta", concluyó Angela, sin querer dar más detalle sobre el presente que vive su corazón.