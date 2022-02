Jorge Rial finalmente reveló lo que piensa de Ángel de Brito y sorprendió

La rivalidad entre Jorge Rial y Ángel de Brito es de carácter público. Los dos conducían los programas de espectáculos más vistos de la televisión argentina, lo que los llevaba a competir por las mejores primicias.

Como tales, ninguno de los dos tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa en líneas generales y mucho menos cuando se trata de su “enemigo público”. Tal es así que hace algunos meses atrás, el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece) se refirió a su colega diciendo que “no tiene códigos”.

"Lo han dicho sus propios compañeros. Hasta los últimos a los que no les avisó que renunciaba. Y a gente que echó del programa, pero era su hermano, como Luis Ventura, por ejemplo”, completó Ángel de Brito sobre Jorge Rial.

Pero a fin de año, y para sorpresa de muchos, el ex Intrusos (América TV) invitó a su programa de radio al conductor de LAM para hablar del Wandagate. Tras lo sucedido, de Brito le devolvió la invitación pidiéndole que vaya al piso de su programa pero él no fue.

Ahora, Rial decidió hablar sobre su colega, dejando atrás algunas indirectas que tira por redes sociales donde se muestra muy activo y picante. En diálogo con Infobae, se refirió al periodista y reveló realmente lo que piensa de él.

El ex conductor de Intrusos aseguró: “Con Ángel no somos amigos, pero tampoco enemigos, y las veces que nos peleamos fueron boludeces. Pasó que a fin de año, con lo de Wanda, la verdad que ellos tenían la mejor información del tema. Lo dije al aire, lo invité a salir en el programa y él me invitó a LAM”.

Al ser consultado si lo veía como su sucesor, Jorge Rial aseguró que no porque Ángel tiene su propia etiqueta y su propio lugar ganado en el mundo del espectáculo. “Me parece que es el que mejor, sigue el estilo de lo que era el viejo programa de espectáculos. Tiene buena info, tiene primicias, y eso es un valor agregado y lo que lo hace diferente. Y mantiene esa ironía: le gusta pelear”, confió halagando a su colega.

Por otro lado, en referencia al mundo del espectáculo en general, Jorge Rial cree que los famosos lograron domesticar a los periodistas de espectáculos, perdiendo su “espíritu crítico”. Sin embargo destacó que no es tan así con Ángel de Brito, volviendo a hablar bien de él. Dos comentarios positivos en una rivalidad que parecía no tener fin. ¿Nacerá una amistad?