Se filtraron los escandalosos audios entre Wanda Nara y La China Suárez

Uno de los momentos de mayor intensidad en el escándalo que protagonizaron La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, fue cuando se confirmó que la empresaria había llamado por teléfono a la actriz para pedirle explicaciones por el supuesto affaire con su marido.

Ahora, se conocieron detalles de primera mano sobre esa comunicación. "Está dando vueltas y se está ofreciendo a los medios la charla entre Wanda y la China", señaló Matilda Blanco en A la tarde (América).

Tras las repercusiones de la noticia, fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien confirmó el rumor. "Está escrita en WhatsApp y hay audios", reveló la letrada en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

"Yo también la tengo. Desconozco cómo pudo trascender", agregó la abogada de los famosos. "Yo escuché una parte. Ahí se cuentan qué fue lo que pasó ese día", indicó la panelista Matilda Blanco. Luego reveló que Wanda le reclamaba a la China que le cuente lo que pasó ese día.

Recordemos que tras varios días de rumores sobre una nueva separación entre Wanda e Icardi, esta semana la empresaria confirmó que sigue "felizmente casada" y que "no dejó a Icardi". Todo comenzó con una invitación a cenar que le realizó uno de sus seguidores. "Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar. Pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza. Sobre todo en la pobreza", le escribió un usuario.

Wanda respondió sin vuelta: "Jajaja, no dejé a Icardi. Igual podría pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca". "Wanda, acabas de alegrarme el día. ¡Me respondiste! Te amo", le contestó su fan.