Un seguidor invitó a salir a Wanda Nara: la sorpresiva respuesta de la mediática

Tras varios días de rumores sobre una nueva separación Wanda Nara y Mauro Icardi, la empresaria publicó un video en sus redes sociales para aclarar los tantos sobre su relación con el futbolista. En las imágenes se puede ver a Wanda paseando a su perro junto a su esposo. "Paseo de cada noche a Tano", escribió Wanda junto al video.

Rápidamente, muchos de sus seguidores remarcaron que la cara del delantero del PSG está lejos de una expresión feliz, además que Icardi nunca le devuelve a su esposa ningún tipo de guiño de complicidad.

Es por eso que la empresaria fue por más y confirmó que sigue "felizmente casada" y que "no dejó a Icardi". Todo comenzó con una invitación a cenar que le realizó uno de sus seguidores. "Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar. Pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza. Sobre todo en la pobreza", le escribió un usuario.

Wanda respondió sin vuelta: "Jajaja, no dejé a Icardi. Igual podría pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca". "Wanda, acabas de alegrarme el día. ¡Me respondiste! Te amo", le contestó su fan.

Recordemos que el fin de semana volvió a surgir un nuevo capítulo en el escándalo entre Wanda e Icardi. En medio de rumores de una nueva ruptura, luego que el jugador del PSG dejara de seguir a su esposa y, sorpresivamente, cerrara su cuenta de Instagram, ahora aseguran que Nara estaría enfrentada con Natacha Eguía, su mejor amiga.

"Esto tiene que ver con la China Suárez. Mauro Icardi está muy intenso con La China. Se la pasa pidiéndole perdón. Y el nombre de La China se menciona al menos dos veces por semana en la casa de Mauro y Wanda. Esto lo cuenta gente que trabaja ahí pero que no da la cara porque tienen contratos de confidencialidad. Pero esto es así", aseguró el panelista de Es por ahí (América Tv) Guido Záffora.

Estas declaraciones de su amiga no le gustaron para nada a la mediática. "La frase que le molestó a Wanda es 'ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar muy pronto', como si fuese una vocera", explicó Záffora.

"Fue después de la cena en que Wanda le contó a Natacha el momento difícil que vivía con Mauro. A Wanda no le gustó que hablen por ella", afirmó. Según el periodista, Wanda le expresó su enojo con un llamado. "Natacha se comió un reto de su amiga que le dijo '¿para qué te metés?'", reveló.