Ana Roselfeld, la abogada de Wanda Nara, contó por qué Mauro Icardi cerró sus redes: "Se sintió muy mal..."

Desde que ocurrió el hecho con mayor polémica en la televisión argentina, las redes sociales de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez se convirtieron en el punto más importante para obtener información sobre los protagonistas de esta historia.

Tal es el caso, que durante los últimos días se supo que el futbolista del PSG dejó de seguir a su mujer y hasta cerró su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, luego la reabrió pero sin mostrar las fotos que tenía publicadas junto a la empresaria y dueña de Wanda Cosmetics.

Pocas personas del ámbito del espectáculo tienen permitido revelar intimidades sobre la pareja de Mauro y Wanda, pero la abogada defensora y amiga Ana Rosenfeld está autorizada para dar información sobre ellos. En esta oportunidad fue consultada por el hecho que ocurrió en las redes sociales del deportista.

Sin dudas en su respuesta, comentó que todo lo que realiza Icardi es una decisión personal y no corre por cuenta de su pareja. Incluso afirmó que le preguntó a Wanda sobre lo acontecido y ella respondió: “¿Cómo me voy a oponer yo, con los seguidores que tiene, a que no tenga redes?”.

Acto seguido, le preguntaron a la abogada cuál es la principal causa por la el futbolista no tiene redes sociales. Al respecto manifestó: “Él decidió darse de baja. Todo el mundo le preguntaba cosas y llegó un momento que dijo basta. Se sintió muy mal con todo lo que se generó a partir de lo que fue de dominio público y que en este momento no le hacía bien decir ‘sigo a tantos’ o ‘no sigo a ninguno”.

Según varias versiones que surgieron luego de este hecho, se supo que el marido de la empresaria había borrado su cuenta porque lo había descubierto nuevamente stalkeando a la China Suárez. Sin embargo, Rosenfeld sentenció: “Lo niego categóricamente”.

Resulta extraño que esto haya vuelto a ocurrir ya que hoy en día, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, está felizmente en pareja con el español Armando Mena Navareño y todas sus últimas publicaciones fueron sobre él.

Actualmente el matrimonio se encuentra en París, disfrutando de los días invernales junto a sus hijas, y los hijos de Maxi López. La blonda comparte en sus redes sociales el día a día y se los ve muy enamorados, escapando a los rumores de una nueva separación.