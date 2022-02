Tras la muerte de su hermano, Caramelito Carrizo pide la eutanasia: "Estaría bueno que los que padecen esto pudiesen sentirse libres y..."

Cecilia Carrizo tomó la decisión de dar sus primeras declaraciones luego de tanta tristeza y dolor por la pérdida de su hermano Martín Carrizo. El músico falleció días atrás, luego de pelear durante mucho tiempo con el ELA. Su cuerpo no resistió y perdió la batalla contra esta dura enfermedad.

Su hermana lo despidió mediante las redes sociales, donde realizó dos publicaciones con mensajes muy sentidos. Caramelito lo acompañó en cada momento de esta lucha, buscó todas las opciones para encontrar una solución y seguir teniendo a su hermano en esta vida, lo dio todo hasta el último segundo y de eso no hay dudas.

La artista atraviesa su momento de duelo pero decidió hablar sobre el tema en una entrevista abierta. “Estoy quieta, como en un gran silencio. Siento también una tristeza muy profunda, pero hay una contracara: la tranquilidad de saber que Martín ya no tiene dolor. No sabés cuánto lo deseé”, manifestó en el comienzo de la nota.

Al momento en que le preguntaron sobre su reacción al enterarse del diagnóstico de su hermano, respondió: “Nos lo contó Martín.Vimos mil doctores y todos nos dieron el mismo panorama. Es verdad que la muerte tarde o temprano nos va a tocar a todos, pero, así y todo, no deja de ser menos terrible enfrentarse a ese diagnóstico y que te digan, mirándote a los ojos, que no hay nada que pueda revertir ese destino”.

Con lágrimas en los ojos por la emoción que le provoca hablar de Martín, confesó: “El día que murió había estado acariciándolo una hora y media en la habitación de la clínica. Después me pidieron que dejara la habitación porque ya le estaba costando respirar”, y agregó: “Me fui, pero como había quedado la puerta un poquitito abierta, me paré ahí para que él me siguiera mirando, para que no estuviera solo cuando partiera”.

Haciendo un mea culpa, Cecilia habló de las campañas que realizó junto a reconocidos personajes del ámbito musical, como fue el caso del Indio Solari, para lograr juntar dinero que ayude a llevar adelante el tratamiento de su hermano. “Yo seguía con mis cosas, con mis hijos, mi trabajo, pero mi energía y mi ser estaban con Martín”, sentenció.

A su vez, también dio un mensaje para aquellas personas que atraviesan esta dura enfermedad o para sus familias. “Es demasiado peso cargar con esta enfermedad, que no es justo para los que la sufren. Estaría bueno que los que padecen esto pudiesen sentirse libres de verdad y decir hasta acá sí y hasta acá no”, analizó la artista.

Y sobre el cierre, contó sobre la enseñanza que les dejó Martín luego de haber transitado durante tanto tiempo con esta enfermedad. “A pesar de lo indigno de esta enfermedad, Martín siempre se manifestó con mucha integridad y dignidad. Me dejó su valentía y la fuerza para salir adelante”, concluyó Caramelito Carrizo.