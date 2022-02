Tomás Fonzi habló del problema de salud que lo acompaña desde su adolescencia

A lo largo de su carrera, se lo ha caracterizado a Tomás Fonzi por mantener un perfil bajo. Sin embargo, desde que ingresó a MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, todas las miradas están puestas en él y son muchos los que quieren conocer a fondo al artista. Ahora, el protagonista es él y no sus personajes.

Ahora, el querido actor estuvo como invitado en No es tan tarde, el magacín nocturno del canal de las tres bochas, y habló del problema de salud que lo acompaña desde su adolescencia. "Es algo benigno, se llama bradicardia. El corazón late despacito, en estado de reposo va más lento", contó.

Y agregó: "Esto está todo bien controlado, es como que labura bajo y no labura exigido. Yo no lo exijo, juego al fútbol tranqui y eso pero no es algo grave".

El desempeño de Fonzi por las hornallas más famosas de la televisión dejó boquiabierto a más de uno. Más de una vez, sorprendió con sus grandes aptitudes para la cocina. Al igual que sus compañeros, él desea llegar a la gran final y sobre este tema, en otra entrevista que brindó pocos días atrás, reconoció: "¡Recién vamos como por la mitad del programa! Yo tengo día en que me ilumino más que otros, pero la verdad es un lujo laburar ahí".

Tomás Fonzi

En el caso de llegar a la última instancia, reconoció: "A mí me gustaría enfrentarme a Juariu, Viciconte o Kablan. Vamos a ver qué pasa. Las jornadas de grabación son largas e intensas".