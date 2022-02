Súper escándalo: por qué no aparece la primera mujer del Cholo Simeone en su serie

El Cholo Simeone acaba de estrenar su docuserie en la plataforma Amazon Prime Video: ‘Simeone: vivir partido a partido’. Allí se lo puede ver en una faceta distinta, abriendo su corazón y sincerándose sobre lo que significó partir hace diez años de Argentina para cambiar la historia del Atléntico de Madrid y estar lejos de su familia.

El director técnico tiene tres hijos mayores, fruto de su relación con la modelo Carolina Baldini: Giovanni, que actualmente tiene 26 años, Gianluca de 23 y Giuliano de 19. A ellos se le suman las dos pequeñas que tuvo más recientemente con su actual esposa, Carla Pereyra.

En aquella producción, el Cholo Simeone protagoniza una escena emotiva cuando revela lo que sintió sobre irse y dejar a sus pequeños atrás, que en ese momento eran tan solo niños: “Yo me voy al Atlético Madrid, quería una cosa profesionalmente, sabía que me alejaba de ellos y era duro. Iban a decir ‘se fue, me dejó solo’”

Por su lado, los jóvenes también tomaron protagonismo en escena y revelaron lo que sintieron en aquel momento sobre la partida de su papá. “Lo vas entendiendo cuando vas siendo más grande. Pero yo ahí tenía 13 o 14 años. Nos agarró un día a la noche y nos dijo ‘me voy’. Fue muy duro, me acuerdo. Yo me puse a llorar, estuve muy mal. Sentía que se iba mi papá, me dolió mucho”, reveló el mayor de ellos.

Sin embargo, se las arreglaron para permanecer unidos y sobrellevar de la mejor manera las distancias. Diego siempre fue un padre muy presente y ahora sus hijos viven en Europa, más cerca de él. Pero lo sorpresivo de la producción de Amazon fue que en ningún momento se nombra a quien es la madre de los tres jóvenes futbolistas, la primera esposa de Simeone.

Carolina Baldini y el Cholo Simeone se conocieron en 1992, se casaron dos años después y se separaron en 2008. Al poco tiempo volvieron a darse una oportunidad que no funcionó y cuando él dejó Argentina para instalarse en Madrid se terminaron de distanciar.

Aquella relación estuvo salpicada por muchos escándalos y rumores de infidelidad. Se dice que Baldini le fue infiel a Simeone con su compañero José Luis Pérez Caminero. En aquella época ella era una de las modelos más top del país, pero con el tiempo Carolina se distanció de los medios y hoy mantiene un perfil súper bajo.

Sin embargo fue la mujer que acompañó al gran ídolo futbolístico durante 20 años de su vida y de su carrera, y que no aparezca mencionada en ningún momento de su docuserie deja en evidencia que las cosas no están de la mejor forma entre ellos, aunque en una entrevista ella desmintió tener una mala relación con Simeone: “Tenemos un grupo de WhatsApp de familia, así que estamos todos conectados”.