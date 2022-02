El estremecedor mensaje de Anna Chiara del Boca tras el dictamen en la denuncia contra su padre

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, generó gran repercusión mediática en 2019 cuando denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado. Luego de varios años de investigación, la jueza María Gabriela Lanz dictó la falta de mérito contra el ex de Andrea del Boca.

La noticia se conoció este miércoles. Fue Carlos Monti, periodista del programa Nosotros a la mañana, quien contó detalles del fallo en el que la jueza estableció que la joven tiene "recuerdos implantados" y asegura la "falta de credibilidad en las denuncias a mérito del resultado de los test proyectivos y de la indagación a su personalidad".

Tras el dictamen de la Justicia, Anna hizo su descargo en su cuenta de Instagram. Lo hizo publicando una foto de una carta escrita en puño y letra. "Recuerdos implantados y el carecer de comprobar credibilidad´. Que las espinas más filosas te empujen a transformar tu todo en rayitos de sol", tituló el posteo.

"Mi mente es un jardín de arco iris. Mis recuerdos están plantados. "Son semillas vueltas flores, mi razón la única y exclusiva sembradora. Mi memoria es una plantación de vivencias, mis pétalos forman una huertita de certeza", reflexionó sobre la sentencia judicial.

"Respondo con hechos pero la cruda sinceridad de mi vivir se echa a perder; un marchitar gracias a discursos enmascarados y manos oscuras. Me dejé consumir por la tierra. Bocas desconocidas se llenan de mí. Intencionadas a podarme, ensucian. Pero yo me riego a mí misma y el viento ya no es tormenta, solo son cosquillas", agregó. "Me despojo de comprobar credibilidad al resto, esa es mi real libertad. Y así, florezco", concluyó la joven.

Recordemos que la denuncia presentada ante la justicia, la Anna había revelado que cuando tenía entre 8 y 9 años hubo situaciones ocurridas en la propia cama matrimonial de Biasotti en su departamento, cuando ella iba a dormir. Describió hechos que incluyen supuestos tocamientos. También había explicado que su padre le habría mostrado material pornográfico.