Yao Cabrera reapareció en las redes con un provocador mensaje

Yao Cabrera sufrió un grave accidente esta semana al caer de un tercer piso mientras grababa un video. Tras pasar un día internado en grave estado, el youtuber está fuera de peligro y pasó a sala común. En este contexto, Cabrera reapareció en su cuenta de Instagram con un particular mensaje.

"Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto", comenzó diciendo desafiante, y continuó: "Decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido. Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza", dijo.

Luego se refirió a qué pasará con la pelea que tiene pautada con el Chino Maidana en Dubai: "Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos".

Además, desde sus redes sociales se publicó un video de Alex Caniggia, donde el mediático le deseaba una pronta recuperación y se refería a la pelea que el influencer tiene pautada para el próximo 5 de marzo: "Preparate con todo bro, así te voy a visitar. Al Chino lo rompés todo, olvidate, no te para nadie, sos un toro", se lo escucha decir a Alex.

La noticia de su accidente e internación todavía sigue sembrando dudas. Nunca se supo donde estuvo internado ni tampoco se publicaron partes médicos oficiales. Solo sus allegados se encargaron de comunicar detalles de lo sucedido, algo que llama la atención de muchos, para los que todo esto es un nuevo gran engaño de Cabrera.

Recordemos que durante 2020, el polémico youtuber fingió su propia muerte. Con una serie de videos que se viralizaron por las redes, se mostraba manejando un lujoso automóvil. Luego se puede ver cómo dos delincuentes se acercan en moto, le disparan a quemarropa y escapan a toda velocidad.

Además de los videos, desde las redes sociales de Cabrera difundieron una convocatoria a una movilización en el Obelisco para reclamar justicia.