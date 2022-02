Por qué Pamela David era la preferida de Gerardo Sofovich por sobre Silvina Luna

Silvina Luna y Pamela David tienen muchas cosas en común. Ambas alcanzaron la fama siendo participantes de dos conocidos reality shows (El Bar y Gran Hermano), tuvieron a un gran maestro en el mundo del espectáculo como era Gerardo Sofovich y trabajaron juntas gracias a él.

Al poco tiempo de haber alcanzado el reconocimiento público, ambas se consagraron como “chicas Sofovich”. Compartieron elenco en “Diferentes”, la revista que presentó en 2004 el productor en el Lola Membrives y que protagonizaba Flor de la V, y luego ambas se lucieron en La peluquería de Don Mateo.

Sin embargo, sus tantas cosas en común no alcanzaron para que Silvina Luna y Pamela David se llevaran bien o se hicieran amigas y siempre fueron catalogadas como enemigas públicas. En una entrevista, fue la hoy mujer de Daniel Vila que contó algunos detalles de lo que pasaba con ellas en la intimidad.

"Éramos como muy inmaduras, y nos venían a buscar los periodistas a la salida del teatro, metían fichas y una se enganchaba”, reveló algunas semanas atrás la conductora en Intrusos (América TV).

Por otro lado, Pamela aseguró que en aquel entonces se llevaba peor con las hermanas Escudero (Silvina y Vanina) que con Silvina Luna. Pero según dicen las malas lenguas, el problema más fuerte venía desde el otro lado.

“No sé la causa de nuestra pelea porque nunca nos peleamos. Nunca fuimos amigas pero tampoco hubo una pelea o algo en el medio, obviamente no se puede tener una afinidad con todos los que uno trabaja, pero pasa por el profesionalismo. Yo no tengo problema de trabajar con ella ni con nadie porque soy una agradecida del laburo”, fueron las palabras que utilizó en el pasado la ex Gran Hermano para referirse a su colega.

Aparentemente, el problema vendría desde el lado de Gerardo Sofovich. Se dice que el productor tenía preferencia por Pamela David sobre Silvina Luna, y que eso era muy evidente dentro del medio. Tal es así que la hoy conductora recibía mejores propuestas y mejores acuerdos laborales.

Además, se sabe que las cosas entre Gerardo y Silvina no quedaron del todo bien. Fue él quien salió a hablar en 2012 con los medios y desacreditar a la actriz, acusándola de ser poco responsable con un contrato que tenía por la obra “Delicadamente inmoral”.

En aquel entonces, y ante la pregunta de Andrea Taboada, Sofovich aseguró que nunca más volvería a trabajar y contratan a Silvina Luna. Algo que jamás dijo sobre Pamela David.