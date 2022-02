Quién sería la tercera en discordia que causó la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

La boda de Jorge Rial se dio en 2019, en medio de una pequeña fiesta que organizó por esos días Claudia Villafañe en la zona de Palermo, en donde muchos quisieron estar invitados pero fue para algunos pocos. Nadie se hubiese imaginado que, a menos de tres años, el ex conductor de Intrusos y la nutricionista estarían con el divorcio casi firmado. Sí, ¡un bombazo!

Los rumores se multiplican y las certezas escasean en esta historia. Pero, un tuit del ejército de LAM (dicen que lo manera Ángel de Brito) puso blanco sobre negro en la madrugada del lunes 28 de febrero: “Rial y Pereiro confirmarán su divorcio en breve. Ya está todo acordado (lo legal). Él se mudó a Palermo, ella sigue en la casa de Belgrano”, escribieron. ¿Será?

Desde hace varios días que se especula con una crisis de la pareja, merced a la ausencia prolongada de contenidos en las redes sociales de ambos y un viaje que él hizo en solitario a Miami antes de firmar su nuevo contrato para hacer tele y pelearse con la Negra Vernaci.

La rareza se centra en que solían postear fotos de situaciones cotidianas y familiares (los dos convivían con la hija menor de Rial, Rocío, y la peques de Romina, que no llegan a los 10 años) y todo eso desapareció mientras muchos esperan que hagan un anuncio definitivo.

Pero, por ahora, ninguno de los dos protagonistas de esta historia se ha expresado con respecto a las versiones. Es que, en medio de tantos chismes, esta decisión debe llevar adelante su aclaración, claro, para definir y darle contexto a todo lo que se dice.

La que tomó la voz, primero, fue Yanina Latorre, quien echó leña al fuego y dejó abierta una puerta tremenda, que invita a pensar en un triste final. ¿Qué pasó? La esposa de Diego Latorre jugó en Instagram con una pregunta bien clara: “¿Por qué lo cuidan tanto a Rial? ¿Por qué no dicen que está separado?”.

Y allí ella contó que tiene data hace tiempo, pero por su viaje a Miami y sus no tan buenas fuentes no se animó a darlas: “Me enteré de algo a fin de año, quise confirmar y no tuve pruebas”. ¿Separados? Ni siquiera Yanina se animó a dar el paso que dio Angelito este lunes…

La que fue más adelante en esta historia y ya habló de tercera en discordia fue Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura. El nombre, bien sabido: Mariana La Niña Loly Antoniale.

En su programa de Crónica, en El run run del espectáculo, la reina de la tarde de los domingos fue letal: “Yo hace poco te dije que la Niña Loly estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿A dónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que la Niña Loly es el gran amor de su vida", metió el dedo en donde más duele.

“La Niña Loly, a mi manera de ver las cosas, es la que lo hizo ser tapa de revistas a Rial. El enamoramiento, los viajes con ella, lo llevaron a tener muchas tapas de revistas, que era lo que él ansiaba ver. Y Loly, por lo hermosa mujer, por lo linda, le dio a Jorge lo que necesitaba”, agregó.

“Él dijo que no quería que trabaje nunca más. No lo digo yo, vayan al archivo. Pero aparte es el problema que tiene últimamente, que se pelea con todas las mujeres habidas y por haber. Tiene un problema de polleras tremendo”, terminó sobre el romance que renace mientras muere el anterior. ¡Qué escándalo!