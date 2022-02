Jorge Rial rompió el silencio tras su feroz pelea con la Negra Vernaci

Jorge Rial y la Negra Vernaci protagonizaron esta semana una fuerte pelea a los gritos en los pasillos de C5N. Según trascendió, la locutora enfrentó al periodista luego de enterarse que ocupará su lugar en Sobredosis de TV (C5N).

Fue Ángel de Brito quien contó detalles de lo sucedido. "Se cruzaron y terminó en escándalo. Gritos y puteadas. Vernaci y Rial comparten el edificio de Uriarte, en el mismo horario trabajan La 10 y Pop. Tras la noticia de la llegada de Rial, Vernaci contestó al aire mensajes de los oyentes", comenzó revelando el líder de LAM.

"Vamos a hablar ahora", lo habría interpelado la locutora. A lo que el periodista respondió: "No puedo". Entonces ella reaccionó: "Qué, ¿vamos a hablar cuando vos querés? ¡Que pedazo de garca que sos!". A lo que él le recriminó: "¿Vos te escondes puteando en el micrófono y ahora querés hablar?".

Tras las repercusiones del escándalo, Vernaci dialogó con La Nación y dio a entender que la pelea existió. "Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir", comenzó diciendo. "El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó. Como compañero tenés que avisar... Sobredosis anda solo, es la edición, es un programa que está buenísimo", agregó.

Y ahora fue el turno de Rial. El ex Intrusos decidió dar su opinión de lo sucedido luego de leer un hilo de Twitter que publicó el periodista deportivo Elio Rossi "¿Quién te puso hdp?, ¿quién? Hablá put* hdp. Garca, hdp, apretador, cagador hdp, hablá put*, hablááá", reveló Rossi lo que le habría dicho Vernaci a Rial.

Y Rial habría respondido: "No te saqué yo culona, te sacaste sola, no rendís. Convencete de una vez. Vos te escondes en las puteadas, pero en la tele...no le hacés parar la pij* a nadie. Estás gorda y vieja".

Tras ver lo publicado por Elio, Rial señaló: "Hermoso cuento @eliopiporossi. Gran vuelo literario. Pero todo mentira. Ni siquiera estabas ahí. Con la @negropolisok fue una puteada de calentones y terminó ahí. La respeto y la quiero. Igual me hiciste reír. Hay insultos muy creativos", aclaró.