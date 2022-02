Qué dijo Estelita Muñoz sobre el futuro de Romina Pereiro tras separarse de Jorge Rial

Desde hace tiempo, se rumorea que Jorge Rial y Romina Pereiro están separados. Si bien muchos hablaron sobre el tema e incluso, señalaron con el dedo a una ex del periodista como la culpable de la ruptura, ninguno se había animado -hasta ahora- a confirmar el quiebre de la relación. Fue LAM quien lanzó la bomba en su cuenta de Twitter.

"Arrancamos tranqui. El conductor está separado. Dejó su casa. Vive en Palermo, en un departamento. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha", expresaron desde el ciclo que encabeza Ángel de Brito.

Jorge Rial y Romina Pereiro

Hay una cosa que es cierta y es que, desde hace semanas, ni Rial ni Pereiro publican contenido juntos en sus redes sociales. Sobre este tema hablaron en El Run Run del Espectáculo. "Cuando alguien se separa empieza a subir fotos del mate, de los hijos, de espaldas. Todas estas son típicas postales de que estamos separados", señaló Fernando Piaggo frente a las cámaras de Crónica TV.

Y sumó: "Estelita me dijo algo en el corte pero no sé si se va animar a decirlo al aire". Al oír esto, Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, no tuvo problemas y lanzó una cruda pregunta sobre el futuro de la nutricionista. "¿Romina será otra Loly Antoniale? Porque viste que cuando te separás de Rial, dejás de estar. Dejás de estar en los medios", disparó la panelista.

Estelita Muñoz

Jorge Rial y Romina Pereiro dieron el gran sí el 20 de abril de 2019 tras dos años de noviazgo. En la ceremonia estuvieron presentes cerca de 80 invitados y se realizó en un salón de Villa Urquiza.