Mirtha Legrand anticipó un detalle clave de su vuelta a la televisión

A días de celebrar su cumpleaños número 95, Mirtha Legrand se encuentra muy bien de salud y con expectativas laborales. En una entrevista, la diva reveló un detalle clave de su vuelta a la televisión.

En comunicación con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Legrand aseguró que en los próximos días habra una definición sobre su futuro en la pantalla chica para esta temporada.

"Voy a volver, la semana que viene van a saber cuándo y dónde. Puede ser en otro canal, pero va a ser sola". anunnció Mirtha, dejando en claro así el importante detalle de que en esta ocasión no compartirá la conducción con su nieta Juana Viale.

Luego, cuando en el mencionado programa radial le preguntaron si hay posibilidad de que el regreso sea con un nuevo formato, Mirtha Legrand respondió categórica: "No te puedo adelantar nada".

Además, la diva remarcó que el hecho de que su vuelta sea en solitario, no implica que haya algún tipo de roce con Viale. "Quiero decir que estoy orgullosa de mi nieta, la verdad es que evolucionó de manera admirable, orgullosa de todo su crecimiento".

Por otro lado, cuando le consultaron sobre su salud, Mirtha Legrand enfatizó: "Estoy fantástica, muy bien, estoy muy emocionada con todos los llamados que he recibido, me ha llamado medio país. Impresionante, estoy conmovida y emocionada, no me han olvidado. En mi casa no me alcanza el lugar para todas las flores que me llegaron".

Finalmente, la legendaria conductora se mostró conmovida por los llamados que recibió en el día de su cumpleaños por parte de personas que ella pensó que no la querían.