La inesperada confesión íntima de Santi Maratea: "Tengo algo con la..."

Este domingo, Santi Maratea estuvo como invitado en La noche de la V (América), y allí el influencer dio detalles sobre su sistemática colaboración con causas que requieren de la solidaridad de todos.

En el mencionado programa, en diálogo con Flor de la V, Maratea contó que su sueño es fundar una ONG más grande que Google, pero además sorprendió con una inesperada confesión íntima que tiene que ver con la posibildiad de adoptar un niño.

“No pienso mucho ahora lo de formar una familia. De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer y algún día lo haré”, se sinceró.

Santi Maratea y Flor de la V.

Luego agregó: “Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto”.

De todas formas, Santi Maratea no descartó la idea de formar una familia. “Supongo que por ese lado, de suceder algo así terminaría, obviamente, en un lugar paternal. Porque lo que estoy buscando no es armar una familia, no todavía... No sé, voy creciendo”, argumentó.

Por otro lado, el influencer contó qué hace en su tiempo libre. “Me gusta caminar y escuchar música. Soy mucho de juntarme con amigos a charlar, fumar mientras veo videos en YouTube. La verdad es que puedo estar mucho tiempo fumado, escuchando música y pensando en algo. Yo le doy mucho lugar al ocio. Yo cuando tengo que frenar freno, pero a veces llega una urgencia, la atiendo, llega otra, la atiendo, y así. A veces los niveles de intensidad suben mucho, la presión sube mucho y entonces me calzo los auriculares, un porrito y a caminar”.

Desde comienzos de 2021, Santi Maratea impulsó una serie de colectas para causas como los incendios de Corrientes, el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Ecuador, la comunidad wichi de Misión Chaqueña, la Asociación Madre Víctimas de Trata o para que bebas con Atrofia Muscular Espinal tipo 1 (AME), como Madeleine o Emmita, accedan al medicamento “más caro del mundo”.