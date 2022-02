Cuestionaron a Santi Maratea por su colecta para Corrientes y salió a hablar

En los últimos días no hubo quien no hablara sobre Santiago Maratea porque logró recaudar, en pocas horas, más de 150 millones de pesos para ayudar a la provincia de Corrientes. Tal como anunció, el dinero sería para la compra de camiones de Bomberos y para la asociación civil Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, que combate y previene incendios forestales.

Sin embargo, muchos salieron a cuestionar el destino de las donaciones al descubrir que la cuenta de Mercado Pago en la que recibe el dinero está a nombre de una empresa correntina. Es por esto que, en una reciente entrevista que brindó Maratea a Florencia de la V, el joven influencer no esquivó a los rumores y aclaró todo.

"Se empezó a querer averiguar el partido político de cada persona involucrada en la causa y yo me puse a pensar que yo no soy de ningún partido a la que ayudé en alguna causa...Una persona con la que estoy trabajando ahora descubrieron que esta persona era del Pro", señaló frente a las cámaras de América TV. "No los conozco a todos, nos une la intención de ayudar", manifestó.

Sobre las compras de los camiones, señaló: "Se les factura a cada cuartel. Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el Cuartel, después yo confío en que todo va a llegar pero las compras las hago todas yo".

Santiago Maratea

Y acerca de lo que realiza luego de sus acciones solidarias, indicó: "Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute".