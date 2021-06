Santi Maratea hizo un curioso pedido a sus fans por su cumpleaños

Desde hace varios días, Santi Maratea se encuentra trabajando en una campaña de recolección de dinero para poder crear una fundación que trabaje con las infancias y adolescencias trans. El objetivo monetario que buscan alcanzar es de 32 millones de pesos y aún queda por conseguir bastante.

Hoy, el influencer se encuentra de festejo ya que da una vuelta más al sol y cumple 29 años. Por este motivo, realizó un curioso pedido a sus fanáticos en las redes. "Como es mi cumpleaños puedo pedir lo que sea. Iba a pedir que pongan diez pesos para una cartera de Louis Vuitton que quiero, pero nos faltan nueve millones para fundación", comenzó diciendo.

"Aparecieron nuevos haters y me inspiraron. Ponele que no me compro la cartera y se hace la fundación. ¿Con qué voy, con una bolsa de supermercado? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a juntar plata para una fundación si cuando se cree y la vaya a visitar, no tenga un bolso de Louis Vuitton que me cuelgue del hombro? Perdón, pero no me voy a exponer a eso", bromeó en las grabaciones.

Y agregó: "Cualquier famoso que me diga feliz cumple, le voy a pedir que me preste su Instagram para expandir la colecta mientras yo me tomo el día como una diosa. Hoy me tomo el día, no hago ninguna colecta que no sea para conseguir un bolso más caro que mi alquiler, que sea al pedo, y me haga sentir realizado solamente por tres minutos, y después vacío de vuelta".