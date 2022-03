Incertidumbre por la figura que ocupará el lugar que deja Florencia Peña en Telefe

Sobre fines del año pasado, Florencia Peña anunció su renuncia al programa que conduce en Telefe, y a partir de ese momento se especuló con nombres de varias figuras candidatas a ocupar el lugar que dejará vacante la actriz y conductora. Sin embargo, lo cierto es que a días de la despedida de Flor, hay incertidumbre sobre su reemplazo.

En un principio se habló del desembarco de Ángel de Brito tras su salida de El Trece, pero las negociaciones se complicaron y el conductor finalmente debutará con LAM en los próximos días en canal América. Luego circuló el nombre Zaira Nara, quien ya había tenido un paso por Flor de Equipo (Telefe) como reemplazante de Florencia Peña.

Finalmente, el nombre que empezó a sonar más fuerte es el de Georgina Barbarossa, pero ahora pareciera que su arribo al horario central de la mañana no está garantizado.

Según informa Diario Crónica, la idea de Barbarossa no estaría convenciendo a las autoridades de Telefe y buscarían nuevas figuras para ocupar la franja que lideraba Florencia Peña.

Por otro lado, Georgina está todavía haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz y regresa a Buenos Aires el próximo lunes. Hasta el momento, la artista no ha confirmado su llegada a las mañanas de Telefe, dato que refuerza la idea de que no ha firmado contrato para hacerse cargo del espacio.

Florencia Peña aseguró recientemente: “Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue. Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero”.

Consultada sobre cómo terminó su relación con Telefe tras los rumores de una fuerte tensión, Florencia Peña explicó: “No, al contrario. Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera”.