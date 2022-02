El sufrimiento de Stefi Roitman por su hermana Chantal

Aunque ya pasó mucho tiempo desde que Stefi Roitman se instaló en Estados Unidos y decidió continuar su vida muy cerca de quien era su novio y ahora es su flamante marido, Ricky Montaner, las redes sociales permitieron a la artista argentina mantenerse muy unida a sus fans locales.

La actriz es además una gran influencer. Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,7 millones de seguidores, comparte cada gran paso de su soñada vida, ahora de mujer casada.

Hace algunos días atrás, fue por medio las redes sociales que Stefi Roitman generó preocupación entre sus fanáticos, ya que anunció que se debió someter de urgencia a una cirugía. "Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire. Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales, qué rico”, confió.

"Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”, finalizó su mensaje.

Pero ahora, dejando ese molesto dolor atrás, la actriz habló de otra cosa que la pone mal. Junto a un carrusel de imágenes que datan del día de su boda y donde se la puede ver junto a su hermana Chantal, de quien mostró siempre ser muy unida, contó cómo se siente con la distancia que las separa.

"Cómo arrancábamos vs. cómo terminábamos. Te extraño, mi chiquita. Veo estas fotos y quiero abrazarte fuerte…”, comenzó Stefi mostrando lo nostálgica que se encontraba.

“…Dormir en la cama con Gala, comer cosas ricas y charlar mucho, que me hagas el mejor mate de la historia, por siempre”, terminó la artista muy emotiva.

No es la primera vez que Stefi demuestra públicamente lo especial que es su hermana para ella. Cuando estuvo tanto tiempo alejada de su familia, dado que la cuarentena por la pandemia la separó durante meses, Ricky Montaner sorprendió a su por entonces novia llevando a Miami de sorpresa a la menor de las Roitman y el video del emotivo encuentro emocionó a más de uno.