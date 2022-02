Operaron a Stefi Roitman: qué le pasó y cómo se encuentra

Stefi Roitman es una de las figuras argentinas que más actividad tiene en las redes sociales. La flamante esposa de Ricky Montaner comparte a diario su intimidad en las redes sociales para sus casi 4 millones de seguidores de Instagram.

Ahora, la influencer volvió a generar repercusiones luego de revelar que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. "Hoy me siento así, el portal nos dejó on fire!! Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales (?) qué rico", comenzó diciendo la modelo y conductora.

Si bien se mostró con mucha energía, lo cierto es que tuvo que afrontar una operación en la boca de la que no dio mayores detalles. "Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre", agregó.

Luego, en sus historias contó: "En teoría no puedo moverme mucho... pero bueno. Ya llevo varios días quietita", aseguró en una selfie. Por la operación que tuve que realizarse, Roitman sólo puede consumir comida líquida. "La catadora de Sopas", escribió al repostear la historia de un amigo, y aseguró: "Así estamos qué decirles #recuperandox".

El mensaje de Stefi Roitman que enciende rumores de conflicto familiar

"Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí", dicta el posteo que publicó la Roitman. Rápidamente, para muchos usuarios el mensaje estaba dirigido a la mujer de Ricardo Montaner, y madre de Ricky, Marlene Rodríguez. Recordemos que desde el casamiento de Stefi se instaló el rumor de que no hay buena química entre ellas.

Tras las repercusiones, fue el propio Ricardo quien se mostró indignado con los medios de comunicación por "alimentar tonterías". "¿Pero ustedes también? Yo pensaba que la tontería y el chisme eran para pasquines", comenzó diciendo el músico.

"¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", finalizó.