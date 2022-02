Cómo tomó la novia de Fede Bal su nuevo trabajo en Resto del mundo: "No podría tener..."

Fede Bal está en pareja con Sofía Aldrey desde finales del 2019. Aunque se conocían desde que eran unos niños, tuvieron que pasar un par de años para que se dieran una chance en el amor.

Fue la nieta del famoso empresario marplatense Florencio Aldrey quien le sacó el turno para que del actor se realice el famoso chequeo que le descubrió el cáncer a tiempo.

Sofía acompañó a Fede Bal en la etapa más difícil de su vida, luchando junto a él y no permitiéndole bajar los brazos. Además, ella estuvo también en la pérdida de su papá, por lo que se convirtió en un verdadero pilar para él.

Pese a haber anunciado en marzo del 2021 que estaban separados, Fede Bal y Sofía se volvieron a dar una chance y hoy están mejor que nunca, aunque hace algunas semanas atrás enfrentaron rumores de una nueva separación.

Ante eso el hijo de Carmen Barbieri salió a desmentir lo que andaba circulando y aseguró que estaban muy bien juntos, aún cuando a él le salió un proyecto que lo iba a mantener muy alejado del país y de los brazos de Aldrey.

Bal se convirtió en el nuevo conductor de Resto del mundo, el programa que lo mantiene recorriendo diferentes ciudades y que actualmente lo localiza en Europa. Ante este proyecto, se encargó de contar lo que pensaba su novia.

"Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto”, confió orgulloso de la mujer con la que elige pasar sus días.

En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), el conductor realizó un pícaro comentario al respecto de la distancia que tendrá con Sofía: “Ya sabemos lo que van a ser esos reencuentros…”.

Hace algunas semanas atrás, Federico también se refirió a su ex novia, Laurita Fernández, que actualmente está soltera tras su separación de Nicolás Cabré.

"Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella también. Fuimos muy felices”, dijo sobre ella.