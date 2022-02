Cómo es el procedimiento al que se sometió Evangelina Anderson para ayudar a otras mujeres

Evangelina Anderson es una de esas figuras que pese a tener una vida de ensueño en Alemania, lugar en el que se instaló junto a Martín Demichelis y sus hijos por cuestiones profesionales del ex futbolista, nunca se olvida de sus origines.

Tal es así que siempre mantiene al tanto de cada cosa de su día a día en el primer mundo a sus casi tres millones de seguidores, que se muestran muy interesados en la educación, la seguridad y las diferencias abismales con la Argentina.

Fue en 2018 cuando Evangelina Anderson se convirtió en noticia por hacer pública la decisión de donar óvulos, para que otras mujeres con algunas dificultades médicas puedan convertirse en madre.

Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), la bailarina contó lo sensibilizada que estaba con las mujeres que tanto deseaban ser mamá y tenían tantos problemas para concebir. “Cuando no te pasa de cerca o cuando no tenés una amiga o un familiar que no puede tener hijos, no caes en la realidad”, contó.

Ahora, más de tres años después, una seguidora le consultó si le gustaría conocer a los bebés que nazcan de esos óvulos y la modelo salió a explicar: "No doné hijos, doné óvulos. Esos óvulos sin fecundar no son nada. Pero para una mujer que sis óvulos "no sirven" es la oportunidad para ser mamá”.

Anderson también había explicado que aquella donación es totalmente anónima y que para hacerlo hay que pasar por una serie de estudios. “Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el examen psicológico y de ahí me dijeron que ya estaría ok para comenzar la donación de óvulos”, contó en aquel momento.

En base al reciente comentario de esa seguidora y la respuesta de Evangelina, Para Ti consultó con una especialista para entender un poco más el procedimiento.

"Cualquier mujer sana de entre 18 y 32 años de edad que no tenga enfermedades de transmisión sexual o hereditarias, puede donar óvulos y ayudar a otra mujer a cumplir su sueño de ser madre”, le confió la Dra. Natalia Basile al mencionado medio.

Además, la Directora de Desarrollo de WeFIV / WeBank agregó que las mujeres como Evangelina Anderson que se quieran postular al tratamiento "deben tener buen estado de salud mental y físico, ausencia de enfermedades de transmisión sexual, ausencia de enfermedades genéticas, índice de masa corporal normal y buena reserva ovárica".