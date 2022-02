Evangelina Anderson contó la verdadera razón por la que se fue de la Argentina en su mejor momento

Hace unos años, Evangelina Anderson era una de las chicas con más proyección en el mundo del espectáculo. Eva brillaba con su belleza y talento para el baile en cuanto show participara, y despertaba suspiros cada vez que aparecía en la pista de ShowMatch.

Sin embargo, un día la rubia armó las valijas y nunca más regresó a su patria. Pero claro, ella tenía una razón de peso: el proyecto que tenía con Martín Demichelis, su marido, de armar una gran familia.

Con contrato firmado para jugar en Europa, Martín y Eva no lo dudaron y se instalaron en el extranjero, en Alemania, donde nació su hijo mayor. Luego, la pareja estuvo unos años viviendo en España y, finalmente, desde 2019, volvieron a Múnich, donde residen actualmente con sus hijos Bastián, Lola y Emma.

Mientras Martín se desempeña como director del Bayern Múnich, la modelo reparte su tiempo entre sus producciones de moda, el cuidado de los chicos y, además, muestra distintas aristas de la vida en Alemania, desde el sistema de enseñanza, las costumbres y demás datos de color.

Siempre muy conectada con sus seguidores, un lazo que la mantiene unida con el país, Anderson suele interactuar con ellos y habilitar la ventanita de las historias de Instagram para que le pregunten lo que quieran.

En plan de charla, una persona le trajo a la memoria un recuerdo de sus épocas de bailarina en el programa de Marcelo Tinelli. “Me acuerdo el día que dejaste ShowMatch por amor". Y ella respondió: "Y acá estoy, siguiendo mi corazón".

Así, queda en claro el único motivo por el que Evangelina, en su momento de mayor éxito profesional, decidió seguir a su pareja y partir hacia el Viejo Mundo a empezar una nueva vida.

“Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa fuera mi vocación. Finalmente estudié docencia, luego fui modelo y bailarina. Actualmente botinera jubilada. ¿Me ven de poli?”, comentó con humor Anderson hace unos días, al revelar su vocación “secreta”.