Con una llamativa foto, Evangelina Anderson compartió su desconocida vocación

Con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana, combinados con otros relacionados con su actividad laboral. En esta oportunidad, la exmodelo sorprendió a sus fans al compartir su inesperada vocación antes de convertirse como ella dice con ironía en una "botinera jubilada".

En medio de un jugo con los hijos que Evangelina Anderson tuvo con el exfutbolista Martín Dimechiles, Evangelina Anderson se vistió como si fuese oficial de policía, aunque sin notarlo.

Con un jean oscuro de tiro alto, un cinturón, una boina y una remera manga larga, Evangelina quedó con un look muy similar al de trabajadores de seguridad.

Evangelina Anderson con un look policial.

“Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa fuera mi vocación. Finalmente estudié docencia, luego fui modelo y bailarina. Actualmente botinera jubilada. ¡Cómo es la vida! ¿Me ven de poli?”, comentó con humor Evangelina Anderson.

En pocas horas, la publicación superó los 55.000 likes y cientos de comentarios elogiosos de sus seguidores. "Todos vamos a querer que nos lleves presos vos", "Una mamá súper dedicada", "Se te ve como un ser maravilloso"; fueron algunos de los mensajes que compartieron los internautas.

Recientemente, Evangelina Anderson compartió detalles de lo que fue su regreso a la Argentina tras varios años sin visitar a sus seres queridos en el país debido a la pandemia de coronavirus. Si bien su estadía fue breve, pero pudo disfrutar de pasar las fiestas de fin de año junto a su esposo y sus padres tras tres años sin verlos.