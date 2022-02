Revelan detalles ocultos sobre la desvinculación de una importante figura de El Trece

Silvia Martínez Cassina sorprendió a la audiencia de El Trece al despedirse del canal tras 30 años vinculada al canal. "El balance es maravilloso y se los agradezco", comentó visiblemente emocionada frente a cámara. Minutos antes, a través de su cuenta de Twitter, había invitado a todos los televidentes a sumarse a su última emisión al aire de Noticiero Trece.

Tras la noticia, Ángel de Brito detalles desconocidos desconocido sobre la salida de Martínez Cassina. Fue un seguidor del periodista quien le consultó: "¿Silvia Cassina se va o la rajan por Sandra Borghi?". A lo que el conductor de LAM respondió: "Hace rato que la están corriendo porque es una de las periodistas que forma parte del sindicato".

"Se despide @smcassina una de las grandes conductoras del canal. Ninguneada por hacer valer sus derechos. Merd Silvia querida", expresó Ángel en su cuenta de Twitter. Luego, destacó las palabras que usó la periodista al despedirse de su audiencia: "'Donde no puedas amar o tener la pasión de siempre, no te demores', con la elegancia de siempre se despide después de 30 años", expresó el conductor.

Así fue la despedida de Silvia Martínez Cassina de El Trece

"Hoy es mi último día. También él tuyo acá, en el Noticiero Trece. Se vienen nuevos aires...", arrancó, haciendo referencia a los cambios que tendrá el noticiero con la llegada de Luis Otero y Sandra Borghi. "Y es mi último día en canal 13 después de 30 años. 30 años de los cuales dos fueron en la época estatal y los últimos 28 fueron en esta empresa", recordó. "Los últimos 25 me metí en su casa. Muchísimas gracias. De manera ininterrumpida, todos los días, en la misma pantalla. Le agradezco muchísimo a la audiencia, a los televidentes por ese cariño permanente", agregó.

Finalmente, se despidió con una profunda reflexión: "Donde no puedas amar o ya no puedas tener la pasión de siempre, no te demores. Yo estuve 30 años, y el balance es maravilloso. Y se los agradezco".