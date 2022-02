Luego de 30 años, importante figura de El Trece abandona el canal

Silvia Martínez Cassina se despidió de la pantalla de El Trece luego de 30 años trabajando en el canal. "El balance es maravilloso y se los agradezco", comentó visiblemente emocionada frente a cámara. Minutos antes, a través de su cuenta de Twitter, había invitado a todos los televidentes a sumarse a su última emisión al aire de Noticiero Trece.

"Que tengas un lindo último día, mamuni" -me escribe hija temprano. Hoy se terminan mis mediodías de Noticiero. Me despiden a las 13 x El Trece. Ya empiezan los abrazos", publicó.

Fue Federico Seeber quien se encargó de darle el pase a la periodista para despedirse. "Hoy es mi último día. También él tuyo acá, en el Noticiero Trece. Se vienen nuevos aires...", arrancó, haciendo referencia a los cambios que tendrá el noticiero con la llegada de Luis Otero y Sandra Borghi. "Y es mi último día en canal 13 después de 30 años. 30 años de los cuales dos fueron en la época estatal y los últimos 28 fueron en esta empresa", recordó. "Los últimos 25 me metí en su casa. Muchísimas gracias. De manera ininterrumpida, todos los días, en la misma pantalla. Le agradezco muchísimo a la audiencia, a los televidentes por ese cariño permanente", agregó.

Luego recordó a esos entrañables compañeros que la marcaron, "que han dejado huella y los quiero recordar", y mencionó a Mario Mazzone, al Turco Enrique Sdrech, a Débora Pérez Volpin y a Marta Salatino. "Yo también creo que he dejado una marca en todos ustedes y me lo están haciendo saber, me explota el corazón de agradecimiento por este cariño porque no me alcanza la batería del celular o la memoria…" indicó.

Finalmente, se despidió con una profunda reflexión: "Donde no puedas amar o ya no puedas tener la pasión de siempre, no te demores. Yo estuve 30 años, y el balance es maravilloso. Y se los agradezco".