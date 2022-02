Los detalles top del dormitorio y la galería de la casona de la China Suárez

Hace unos meses, apenas antes de separarse, Benjamín Vicuña y la China Suárez compraron una hermosa casona algo venida a menos en un barrio privado muy top de Pilar, llamado Chacras de Murray, uno de los elegidos de los polistas.

Pero para convertirse en un hogar, la casa (enorme) necesitaba que se le pusiera encima, además una buena inversión de dinero, mucha energía. Desde la firma del boleto de compra hasta ahora pasó de todo en la vida de la China, la ruptura, escándalos, nuevos amores, etc... Y, sin embargo, en pocos meses ella logró concretar su sueño.

La casa está quedando divina, tal como lo muestra Eugenia en cada nuevo posteo o historia en donde da cuenta de los avances de la deco, que consigue, en gran parte, gracias a los excelentes canjes que cierra. Primero, la actriz fue compartiendo los muebles antiguos y reciclados que eligió, la grifería de los baños y la espectacular sala de cine llena de almohadones.

Luego, publicó cómo quedaron el toilette y el baño bajo su criterioso buen ojo para lo vintage. Y ahora, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio subió un video en su cuenta de Instagram donde se puede ver los detalles de su habitación y la galería de la propiedad campestre.

“Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte y vean los resultados", escribió Suárez en su posteo en el que se la ve en los distintos espacios de su casa, siempre acompañada por sus perritos.

De estilo rústico y despojado, paredes blancas y muebles de madera, el dormitorio de la China juega con los distintos estampados y dibujos para los elementos textiles. Flores para los pocos cuadros que decoran la pared y acolchado animal print de leopardo le dan vida a su cuarto.

Luego, la vemos salir al patio de su nuevo hogar, un lugar pensado para compartir con amigos y en familia, con una gran mesa, flores y una galería con hamacas y rincones bien cómodos con asientos en distintos estilos para momentos de relax.

“Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, dijo hace poco la actriz, que se declaró fan de “mezclar lo moderno con lo antiguo” y los papeles murales.

Un detalle: al compartir todas las novedades de su nuevo refugio en Buenos Aires, su novio español, Armando Mena Navareño no le dejó ningún comentario y, en cambio, eligió deja sólo con un emoji de rayo.