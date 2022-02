Cómo fueron las primeras horas de Vero Lozano en su mansión de Buenos Aires tras la operación

Vero Lozano no se esperaba estar en estas condiciones. De hecho, ya debería estar trabajando para Telefe (Hoy su reemplazo es Paula Chaves). Pero el grave accidente que tuvo en Aspen, a donde fue a esquiar con su familia y se le terminaron “reventando” los tobillos tras caer de la silla elevadora en una montaña, le cambió la vida.

“Ahora tiene que volver a aprender a caminar”, dijeron los doctores que le hicieron una complicada cirugía en aquella ciudad de los Estados Unidos. La intervención fue muy delicada, se extendió durante más de seis horas, y por la cual se logró reconstruir la fractura de sus talones.

El trabajo de los médicos resultó exitoso y así se abrieron las puertas a un periodo de reposo absoluto en la cabaña espléndida que alquiló Lozano en esa ciudad del estado de Colorado, y allí sobresalieron las botas de última tecnología que le destinaron a Vero para inmovilizar sus pies. “Botas walker, pero último modelo”, bromeó ella.

Según se pudo saber, Lozano cuenta con una botón para “cerrar y después de inflar” y así evitar los dolores que le quedaron de la cirugía y la ayudan a mantener firme la zona.

En la noche del jueves, Lozano subió a un avión para surcar los miles de kilómetros y regresar a Argentina. Al llegar a la despampanante vivienda que comparte con su marido, Jorge Corcho Rodríguez, y la hija de la pareja, Antonia, Verónica Lozano no pudo contener la emoción al observar un par de obsequios que le habían hecho llegar sus compañeros de Corta por Lozano.

Sus "compas" le habían hecho llegar un muy bonito ramo de flores, y una gigantografía de todo el equipo deseándole una pronta recuperación y mandándole mucha fuerza y mucho cariño, algo muy útil teniendo en cuenta que el factor anímico es clave y determinante para sumar a cualquier tratamiento médico.

"Ay... son muy amor....", se la escucha decir a Lozano antes de quebrarse y entrar en una especie de sollozo prolongado. "Estoy muy emocionada", alcanza a comentar con la voz entrecortada.

"Me llegó esta foto divina de todo mi equipo amado. Seguramente alguno no está porque estaba en su puesto de trabajo, y no llegó a la foto pero están en mi corazón. Y estás flores. ¡Los amo profundamente!", completó la morocha, que además se reencontró con su perro, Copito, quien será otra figura trascendental en la parte que empieza ahora.

En otro video se los puede ver a sus perros muy cariñosos, sentados a su lado y llenándola de besos de la emoción. "¿Me estás curando?", se escucha que le dice Vero a Copito mientras le da besos en sus piernas que tiene que cuidar y reposar por un tiempo.

El horror se apoderó de Vero Lozano, que quedó atrapada en un cúmulo de circunstancias que la empujaron a aferrarse a una aerosilla a siete metros de altura. El cuerpo no resistió el esfuerzo y cayó directo a la nieve, en un impacto tremendo.