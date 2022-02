Marcela Tauro destrozó a Jorge Rial: “Prefiero tener problemas de dicción y no…”

Desde hace casi dos años, la relación entre Marcela Tauro y Jorge Rial no está nada bien. Tras un tenso cruce que vivieron en mayo del 2020 en Intrusos (América TV), el buen trato laboral que podían tener se volvió nulo.

Tras aquella incómoda situación en que el periodista le hizo pasar un pésimo momento al aire, la panelista renunció y no volvieron a trabajar juntos. Pero desde que ella regresó al programa que hoy conduce Flor de la V, la guerra mediática entre ellos volvió a sumar nuevos capítulos.

Ahora que Jorge Rial tuvo una fuerte pelea con la Negra Vernaci, con quien se topó a los gritos en la salida del edificio de Radio 10, fue Marcela Tauro la encargada de contar la noticia en Intrusos.

Todo comenzó cuando se confirmó que él sería el nuevo conductor de Sobredosis de TV, el programa que conducía hasta el año pasado Vernaci junto a Juan Di Natale. La periodista furiosa lo fue a buscar y él no le quiso hablar, lo que desató una gran discusión.

Según confió Ángel de Brito por medio de su cuenta de Twitter, ella lo increpó y le dijo: “Sos un fracasado, for..., pelot…. Tuvo que ir el gerente de C5N a Radio 10 para separarlos. Estaba también Elio Rossi”.

Con todo esto sobre la mesa, Marcela Tauro, fiel a su labor, dio a conocer la noticia al aire del programa y tras eso Jorge Rial le dedicó un fuerte y grosero tuit: "No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien”.

Ante tal agresión, Tauro decidió no guardarse nada y utilizó sus historias de Instagram para hacer un fuerte comentario contra su ex jefe: "Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR”.

Pero eso no fue suficiente y como no quería quedarse con algo por decir continuó con su descargo. "Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada”, escribió.

Para cerrar sumó con ironía: “Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama. "Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, @jrial”.