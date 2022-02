Por qué se odian Marcela Tauro y Jorge Rial y ella juró que nunca más trabajaría con él

Marcela Tauro es una de las panelistas históricas de Intrusos (América TV), programa número uno de espectáculos que hasta comienzos del año pasado estaba conducido por Jorge Rial.

Con su reciente regreso al ciclo de espectáculos, que acaba de sufrir algunos cambios y actualmente está conducido por Flor de la V, la periodista volvió a convertirse en noticia al recordarse su partida del programa en mayo del 2020.

Marcela Tauro y Jorge Rial habían protagonizado una muy fuerte discusión al aire del ciclo que determinó la decisión de ella de abandonar su trabajo: “Sentí el click ahí, sinceramente, y dije 'bueno, me voy, esto no va más’”, reveló en aquel entonces.

El hecho ocurrió durante una entrevista en vivo con un colaborador de la clínica de Rubén Mülberger, que estaba recibiendo fuertes denunciar. En ese momento la periodista estaba recibiendo datos en vivo y Jorge Rial la desafió al decirle: “¿Quién te manda esta información?”. Ante tal pregunta, Tauro simplemente respondió “un informante mío” y él le pidió que de nombres.

“No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije”, fue la respuesta de la panelista en aquel entonces. Pero eso no fue suficiente para el conductor que la retrucó de una manera incómoda.

“Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”, respondió Jorge Rial y con esas palabras quebró para siempre el vínculo con su colega.

"Me maltrató. Dije '¿por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno. Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije '¿por qué pasa todo esto?’”, confió Marcela Tauro sobre lo que sintió en ese momento.

"Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino”, contó tiempo después en el programa de radio Por si las moscas.

Sin embargo, en diálogo con Paparazzi, Jorge Rial aseguró que su relación con Marcela Tauro terminó bien: “Con la Tauro no terminamos mal, terminamos bien. Cómo no la voy a llamar para hacer algo otra vez. Nos conocemos hace 60 años”. ¡Ella no piensa lo mismo!