La impertinente foto en contra de la guerra que le censuraron a Adabel Guerrero

La noticia de la invasión de Rusia a Ucrania generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Fueron muchas las figuras del mundo del espectáculo que se expresaron en contra del conflicto bélico. Entre las celebridades que dejaron su mensaje, llamó la atención una foto que publicó en Instagram Adabel Guerrero.

En la imagen se la puede ver a la bailarina posando como Dios la trajo al mundo. Además, agregó la leyenda "No a la guerra". Y una encuesta con las opciones "Comparto" y "Me sumo". Como era de esperarse, la publicación alcanzó gran repercusión y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"La que está muy afligida por la guerra es Adabel. No sé si sumarme o compartir. Qué dilema. Putin estará esperando a ver qué pasa", escribió con cierta dosis de ironía Vicky Braier, más conocida como Juariu.

Mientras las críticas seguían sumándose, el contenido fue eliminado de la red social. Pero no fue borrada por Adabel, sino que fue censurada por no cumplir con las normas de la comunidad. "La bajaron por contenido sexual. Porque estoy en bolas", reveló la bailarina al sitio Teleshow. Consultada sobre su opinión sobre el conflicto bélico que la llevó a publicar esa foto, Guerrero prefirió "no opinar públicamente".