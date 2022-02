El duro momento que vive con su familia la actriz ucraniana de ATAV

Al igual que millones de personas en el mundo, Daryna Butryk, quien le dio vida a Helga en ATAV, está muy atenta a todo lo que está ocurriendo hoy entre Rusia y Ucrania. El conflicto bélico la tiene angustiada y si bien trata de estar calmada, se encuentra transitando un durísimo momento porque su familia está en el país europeo y no sabe qué pasará con ellos.

"Tengo allá a mi abuela y mi mamá, hasta hace dos semanas el problema era que mi abuela estaba enferma y por eso mamá viajó, y ahora mi mamá no puede usar su pasaje de vuelta y está detenida allá. Allá tengo también a mi papá, y a mis medios hermanos. No estoy bien", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y detalló: "Estamos comunicándonos permanentemente con mi familia, yo estoy en mi casa, pero tengo a toda mi familia allá. Obviamente amanecí con cien mil mensajes, pero por suerte mi familia está a varios kilómetros de Kiev, en una ciudad fuera de conflicto”.

Sobre su mayor preocupación, indicó: “Si hay bases militares cercanas, eso si me pone mal. También es cierto que hay toque de queda: la gente circula con pasaporte en mano solo pudiendo ir a supermercados y farmacias".

Además, contó que esto no es algo actual y habló de cómo debe proceder la población. "En caso de peligro bélico la gente tiene que esconderse en sótanos de edificios o en los subtes que fueron construidos para eso. Esto no es algo de hoy, siguen hablando como si fueran nazis versus rusos y hace años que no es así, mientras tanto sigue metiéndose Estados Unidos en el medio y continúa vigente la Guerra Fría", agregó.

Daryna Butryk le dio vida a Helga en ATAV

Por último, reconoció: "No quiero incentivar el morbo en torno a esto porque me toca muy de cerca, y estoy muy conmocionada, hay desinformación y sobreinformación a la vez. Me tiemblan la voz y las manos en este momento, estoy muy mal, pero quiero traer un poco de seriedad y calma a la vez".