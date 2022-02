Bombazo internacional: Benjamín Alfonso le "robó" la novia a un piloto de Fórmula 1

Tras 6 años de amor, Linda Morselli decidió decir basta y escaparse de la alta fama. La modelo italiana fue novia por un rato largo de Fernando Alonso, el español que ganó un par de campeonatos de Fórmula 1 y aún sigue compitiendo en la máxima categoria. Hasta allí sería una noticia de Europa. Pero un galán nuestro metió sus garras.

Estamos hablando de Benjamín Alfonso, quien esta semana decidió contarle al mundo que inició algo fuerte con la ex de una estrella mundial del deporte. "San Valentín es todos los días... abrazo", informó en sus redes para blanquear la relación que por lo que se ve en las fotos lleva su tiempo. "El auténtico kilombo", respondió ella.

Morselli y Alonso comenzaron a salir en 2016, y allí se vieron sus primeras fotos. "Soy muy feliz con él y ha sido muy fácil enamorarme”, contó ella, quien también salió con un crack de las motos, como Valentino Rossi al inicio de su romance. La última vez que se los vio juntos en una pista fue en el Gran Premio de Hungría 2021.

Ahora, ella blanqueó en sus redes sociales: "Me escapé de Italia a Sudamérica por un tiempo. Me fui sin saber exactamente qué esperar. Alejándome de todo y de todos, me di cuenta de que necesitaba perderme para encontrarme. Todo fue increíblemente mágico. Dejé fluir las cosas, seguí mi instinto y mis ganas de descubrir".

Aunque ahora está en Buenos Aires, hace un tiempo Alfonso contó a qué se fue a Europa, donde conoció a su chica: “Estuve haciendo un seminario actoral en España. Me encantaría seguir abriendo distintas fronteras. Tal vez en Italia, que me es muy familiar por mis raíces, o Estados Unidos, donde ya estuve haciendo un par de castings. Aunque también debería poner un poco de orden en mi vida, ¡porque tengo mis cosas dispersas por todos lados!".

Hace casi dos años que estaba solo (en el comienzo de la cuarentena terminó con la modelo Julia Zanettini después de tres años juntos), Alfonso dijo que quiere encontrar en el amor: “Una compañera de vida a la que le gusten las aventuras, armando un equipo en el que nos podamos nutrir mutuamente sin cortarnos las alas. Alguien con quien pueda viajar, proyectar una vida y armar una familia".

¡Todo eso parece haber llegado! Benjamín es un fan de los deportes varios (especialmente el surf, además de snowboard, tenis, golf, fútbol, polo, rugby, boxeo, natación) y practica Muay Thai y Crossfit. Es su otra pasión es la pintura. Hoy, su óleo está lleno de amor por Linda. ¡Se lo merece!