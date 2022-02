Revelan todo lo que se dijeron Jorge Rial y la Negra Vernaci en su brutal pelea

Este jueves, Jorge Rial y la Negra Vernaci protagonizaron una pelea a los gritos en el edificio donde trabajan. Según trascendió, la conductora interpeló al exlíder de Intrusos, quien tomará su lugar en Sobredosis de TV (C5N).

A través de historias de Instagram en la cuenta oficial de El Ejército de LAM, Ángel de Brito contó todo lo que se dijeron Jorge Rial y la Negra Vernaci en su brutal pelea.

"Se cruzaron y terminó en escándalo. Gritos y puteadas. Vernaci y Rial comparten el edificio de Uriarte, en el mismo horario trabajan La 10 y Pop. Tras la noticia de la llegada de Rial, Vernaci contestó al aire mensajes de los oyentes", comenzó Ángel de Brito.

Luego, el líder de LAM contó que Vernaci y Rial se cruzaron a la salida. "Vamos a hablar ahora", interpeló la locutora. A lo que que el conductor de Argenzuela respondió: "No puedo". Entonces ella disparó: "Qué, ¿vamos a hablar cuando vos querés? ¡Que pedazo de garca que sos!". Él no se quedó callado y retrucó: "¿Vos te escondes puteando en el micrófono y ahora querés hablar?".

Según De Brito, la Negra Vernaci se fue insultando a Jorge Rial: "¡Forro, pelo..., fracasado!", le dijo. Por su parte, el ex conductor de Intrusos se defendió argumentando que no tenía que informarle a su coelga que él será el conductor de Sobredosis de TV. "Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa", le recriminó.

Además, Ángel de Brito reveló que toda la situación sucedió frente a la vista de Romina Pereiro, esposa de Rial, quien intentaba calmar las aguas.

"Todo se pudrió cuando esta mañana Vernaci pidió hablar con él y Rial contestó: 'Que me llame por teléfono'. Y cuando Vernaci lo encontró en la puerta, se lo reprochó y ahí comenzó todo", agregó. "Vos no me podés decir llamame por teléfono", le respondió ella. "Yo te puedo decir lo que quiera. ¿Quién sos vos? Vos no sos nadie. Te digo lo que se me canta el culo".